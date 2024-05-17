Keşan'da minik öğrencilere meslekler tanıtıldı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Bahçeşehir Koleji Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik bir Meslek Tanıtımı ve 112 Acil Çağrı Hattı Bilgilendirme Etkinliği düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis memurları minik öğrencilere polis mesleğini ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın önemini eğlenceli bir şekilde anlattılar.

Öğrencilere polis aracı, ekipmanları ve üniforması hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Hattı'nın ne zaman ve nasıl aranması gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.