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Yenimuhacır Gençlik Kupası’nda finalin adı belli oldu
Yenimuhacır Gençlik Kupası’nda finalin adı Korumaspor-Kayraspor
SPOR 17.05.2024, 11:51
Yenimuhacır Gençlik Kupası’nda finalin adı Korumaspor-Kayraspor.
ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle final maçı bu akşam oynanacak.
Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral bu akşam saat 21.30’da Korumaspor ve Kayraspor arasında oynanacak maç tüm fıutbolseverleri davet etti.
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