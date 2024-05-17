GD ACADEMY'den Bursa LÖDER'e destek

Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) yararına GD ACADEMY tarafından düzenlenen "İyiliği Raketinle Yakala" Tenis Etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleşen heyecanlı final maçları ile sona erdi.BURSA (İGFA) -Bursa’nın 7 branşta hizmet veren en büyük spor komplekslerinden biri olan GD Academy, 3 farklı kategoride, 1 - 12 Mayıs tarihlerinde üyeleri arasında düzenlenen tenis etkinliğinden elde ettikleri gelir ile BURSA LÖDER’e destek olup tedavi gören çocukların yüzlerini güldürdüler.

Dernek yararına organize edilen "İyiliği Raketinle Yakala" Tenis Etkinliği tekler grup maçları olarak yapıldı.

Ödül törenine Bursa LÖDER’in yonetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Destekleri için tüm katılımcılara ve GD Academy yöneticilerine teşekkür eden dernek yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Bursa LÖDER hakkında da bilgilendirme yaptılar.

Bursa LÖDER'in 30 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altı çizilen etkinlikte, Bursa LÖDER'in Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 10 yılda 70 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunduğu, Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi'nin de Bursa LÖDER tarafından yönetildiği kaydedildi.