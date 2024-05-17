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Suriye ve Irak kuzeyinde 7 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
GÜNDEM 17.05.2024, 11:20
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığını duyurarak açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler unsurlarınca son yapılan operasyonu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1791370614529249319
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