Mardinli milli atlet Fatma Arık'tan gümüş madalya

Mardinli milli atlet Fatma Arık, Romanya’nın Craiova kentinde yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Balkan 2.cisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.Şehmus EDİS ( MARDİN İGFA)

Milli takıma çağrılan Mardin Atletizim Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık, Romanya’nın Craiova kentinde 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında ülkemize gümüş madalya kazandırmanın gururunu yaşadı.

Fatma Arık başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada Romanya’nın Craiova kentinde yapılan Milli takım yarışmasında 3 bin metreyi 9.33.10 derece ile bitirerek, gümüş madalya kazandığını söyledi. Milli forma ile madalya kazandığının sevincini yaşadığını belirten Arık, "Ay Yıldızlı bayrağımızı Balkanlarda dalgalandırdığım için çok mutluyum. Ülkeme ve Mardin ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mardin Atletizm Spor Kulübü'nün desteğiyle bu başarıya ulaştığını dile getiren Fatma Arık, Kulüp Başkanı Mehmet Münir Cura’ya teşekkür ederken, "Bu yarışmaya katılmak için bana büyük destek verdi. Hedefim Ülkemi ve Mardin’i Olimpiyatlarda en iyi temsil ederek daha büyük başarılara imza atmak istiyorum”diye konuştu.

Mardin Atletizm Spor Kulübü başkanı Mehmet Münir Cura ise, Fatma Arık’ın başarısı bizleri mutlu ettiğini ifade etti. Çura,” Fatma Arık Milli takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonu olduktan sonra bu yıl Milli takıma davet edildi. Millî atletimiz Fatma Arık’ın Balkan Şampiyonasında elde ettiği başarı Ülkemizin ve Mardin ilimizin başarısı oldu. Mardin Atletizm Spor Kulübümüz her zaman sporcuların yanında olarak destek vermeye devam edeceğiz.”

Fatma Arık Mardin’de 11 Haziran’da düzenlenen Uluslararası ABBARA yarışını kazanarak önemli bir organizasyonda yarışmayı ilk sırada tamamlamıştı.