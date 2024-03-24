Mardin'de 'Kardeşlik İftarı'na 5 bin kişi katıldı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı İlçe İftar Programları kapsamında Artuklu İlçesinde düzenlediği "Kardeşlik İftarı"na 5 Bin kişi katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Artuklu Fuar Alanında düzenlenen iftar programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun vatandaşların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

İftar Programına katıla yaklaşık 5 bin kişiye hitap eden Vali Akkoyun, Ramazan ayı dolayısıyla Kardeşlik İftarında Mardin'in dünyaya örnek hoşgörüsü ve kardeşliğini yansıtan, farklı dinlere ve dillere sahip vatandaşlarla bir arada iftar sofrasında olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

İftarda, Mardin'in tüm renklerini yansıtacak şekilde Müslüman, Süryani ve Ezidi vatandaşların iftar sofrasına paylaştığını vurgulayan Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu iftar aslında kardeşliğimizin iftihar tablosudur. Bizler burada, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyoruz, birbirimizi sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; "Mardin bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin kalesi, medeniyetimizin aynasıdır." Bizler birlikte daha güçlüyüz. Üç semavi dinin de mukaddesatı olan Kudüs'ü adeta ablukaya alıp vahşet ve zulüm sahnesine çeviren ve bunu yaparken de sözde medeni devletlerin desteğini alan İsrail, Kudüs’te bir iftarın yapılmasına dahi tahammül etmiyor. Farklı etnik kökenden, dinlerden ve dillerden insanların bugün burada kardeşçe aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşması tüm dünyanın örnek alması gereken bir tablodur. Umarım bugün burada yaşadığımız birlik, berberlik, dayanışma, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları Mardin'den tüm dünyaya yayılır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin’imizde de artık güven, istikrar ve huzur iklimi hâkim. Bu huzur iklimi içerisinde hep beraber vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ulaştırmanın, ilimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımanın azim, gayret ve çabası içerisindeyiz.

Bu olumlu gelişme ve kalkınmanın devam etmesi için birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edip huzurun, güven ortamının, birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanında olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüz yıllardır; Türk, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Ezidi ve tüm vatandaşlarımızla kardeşlik hukuku içerisinde devletimizin, bayrağımızın, huzurumuzun, barışımızın ve kardeşliğimizin yanında olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

İftar Programına ayrıca; İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Dr. Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, Vali Yardımcılarımız Abdullah Demirdağ ve Muhammed Taha Canpolat, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.