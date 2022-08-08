Manisa'nın tarihine ışık tutacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan ve şehrin Kurtuluş Savaşı dönemine ışık tutacak olan 'Manisa Kurtuluş Müzesi' projesinde çalışmalar detaylı şekilde sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Kurtuluş Müzesi projesinin Cumhuriyet’in 100. yılında hayata geçmesini hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bu müzede 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgelerinin yer alacağını belirterek, Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri sergileneceğini söyledi.

Birçok müze projesinde imzası bulunan, konusunda deneyimli Proje Müellifi Mimar Ömer Selçuk Baz’ın fikir ve uygulama projelerini hazırladığı Manisa Kurtuluş Müzesi’nin Küratörlüğünü Heval Zeliha Yüksel yapıyor.

GEÇMİŞE IŞIK TUTAN ÖNEMLİ ESERLER

Manisa’da Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı gibi yakın tarihimizi anlatan önemli eserleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Son olarak “Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkûmdur” diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geçmişimizi unutturmamak adına ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri şehrimize kazandırdık. Bu eser, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa il genelinde yaşananları gözler önüne seriyor ve yakın geçmişimize ışık tutuyor. Değerli 2 profesör hocamızın ve birbirinden kıymetli 38 akademisyenin katkılarıyla hazırladığımız bu kıymetli eseri, bilgi hazinemize dahil ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Milli Mücadele Müzesi’ni Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıldönümünde Manisa’ya kazandırmak için heyecanlı olduklarını da ifade eden Başkan Ergün, “Şehre kazandıracağımız müzemize Milli Mücadele dönemimize ait elinde belge, yazı, fotoğraf, dönemin kıyafetleri, bıçak ve silah gibi dönemi temsil eden materyaller bulunan vatandaşlarımız katkı sağlayabilirler. Bu durumda onların adıyla bu materyalleri müzemizde sergileyebileceğimizi de belirtmek istiyorum. Manisa Kurtuluş Müzesi projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Müzede, 1919 ve 1922 yılları arasında Manisa'mızda yaşanan elim olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşanılanların somut örnekleri sergilenecek” diye konuştu.

