Manisa'da sınav için özel destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) giren vatandaşlara ve refakatçilerine ücretsiz servis hizmeti verdi.MANİSA (İGFA) - Pazar günü yapılan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda, ulaşım anlamında herhangi bir sorun yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar ve refakatçilerine ücretsiz servis hizmeti verdi. İhtiyaç duyulan her an, engelli bireylerin yanlarında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “İl merkezimizde yapılan sınava, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla şehrimiz genelinde engelli bireylerimize, ulaşım araçlarımızla servis hizmeti verdik. Bu anlamda, engelli bireylerimizin yaşamın her anında yer alması, sosyal yaşam içinde aktif bir rol alması için sürekli projeler üretecek, ihtiyaç duydukları anlarda da yanlarında olacağız” dedi.