Malatya'ya 82 yeni okul daha kazandırılıyor

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya’da yapılacak olan 82 yeni okul ile ilgili protokol imzalandı.MALATYA (İGFA) - 24 Ocak 2020 depreminden sonra Malatya genelinde zarar gören binlerce bina ve tesislerin yanısıra birçok okul binasında da çok ciddi ağır hasarlar meydana gelmişti. Sözkonusu okul binalarının yıkılarak yerine yeni okullar yapılmasını sağlamak amacıyla Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Malatya’ya kazandırılacak olan 82 yeni okul projesi ile ilgili olarak Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi projeye teknik destek verecek.

Gerçekleştirilen protokol imza töreni sırasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya'da 122 tane yapım aşamasında olan okulun varlığına dikkati çekerek, "Bunların içerisinde yıkılıp yapılması gerekenlerde bulunuyor. Dolayısıyla 82 adet inşaatımız sıfırdan başlayacak. 82 okul inşaatı için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sağ olsun bu konuda bizim teknik anlamda projelerimize destek vermek amacıyla bu protokolgerçekleşmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılacak 82 okula teknik destek vereceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yapılacak her olumlu işte Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de, protokole sıcak ilgi ve alaka gösteren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür etti. Vali Şahin, 122 okulun sıfırdan yapılacağını ve bunların ödenekleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edildiğini hatırlatarak, "Ancak 2022 yılının yarısını da geçmemize rağmen çeşitli sebeplerle okulların büyük çoğunluğu hala ihale edilebilmiş değil. Bunların proje maliyetleri yaklaşık 2 milyar Türk Lirası civarında. Böyle bir ekonomik büyüklüğün tenkis edilme ve elimizden kaçma tehlikesi de söz konusuydu. Dolayısıyla ben göreve gelince hızlı bir şekilde bu ihale süreçlerini yapıp, yılsonuna kadar bunların sahiplerinin belirlenmesi ve işlerin dağıtılması gereği için bir seferberlik başlattık. Milli Eğitim’in,YİKOB'un (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) altından kalkacağı bir büyüklük değil bu. Gerçekten devasa bir ihale sepetinden bahsediyoruz. İşleri paylaştık ve tüm Malatya ilinin kapasitesini kullanmamız gerektiğini gördük. Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibi bize bütün desteği verdiler. Bu paylaşım neticesinde Milli Eğitim'in payına düşen 82 okulun teknik çalışmalarının Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yürütülmesi. YİKOB bir taraftan çalışıyor TOKİ kendi ihalelerini yaptı, başka kurumlarımız da kendi üzerine düşenleri şu anda yapıyor. Hızlı bir çalışmayla inşallah sonbahara tüm ihalelerimizi yapıp bu ödeneğin bu büyük ekonomik büyüklüğü kaçırmayacağız" diye konuştu.