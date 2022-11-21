Kuruçeşme’de test sürüşü 2023 Mart’ta başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2023 yılının Mart ayında Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda test sürüşüne başlayacaklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin merkezdeki ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getiren Akçaray Tramvayının yeni istasyonu olacak Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi’nde yoğun çalışma devam ediyor.

Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 Karayolu üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı hummalı şekilde sürerken, çalışmaları ilk günden itibaren yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projede gelinen son durumu yerinde denetledi.

2023 MART AYINDA TEST SÜRÜŞÜ

Projede yer alan tüm bölümleri gezen ve detaylı bilgiler alan Başkan Büyükakın’a inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve teknik personel eşlik etti. Akçaray Tramvay Hattı’nın şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlandığını ifade eden Başkan Büyükakın, 2023 yılının mart ayında Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda test sürüşlerine başlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir olarak yol ve ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, bu kapsamda Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri olan Akçaray Tramvay Hattı’nın yakın zamanda Kuruçeşme’ye uzanacağını söyledi.

Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kuruçeşme’ye tramvayın gelmesi Kuruçeşme’de yaşayan hemşerilerimizin uzun bir süredir talep ettiği hizmetti. Arkadaşlarımız burada yoğun bir şekilde çalışıyor. Buradaki trafiğin yoğunluğu ile imalatların zorluğu bir araya geldi. Bulunduğumuz nokta projenin 800 metrelik ilave kısmı ve en zorlandığımız çalışma alanlarımızdan biri. Daha önce 1,2 km’lik bir kısmı tamamlayıp, Plajyolu’na kadar gelmişti tramvay hattımız. Bu kısmı da tamamladığımızda Kuruçeşme’ye ulaşmış olacağız. Kuruçeşme açısından çok önemli bir hizmet olacak. 2023 Mart ayında tramvay hattımızın test sürüşlerine başlamış olacağız” dedi.