Kocaeli Gölcük'ten enkaz sahasından sosyal yaşam merkezine

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri altında bulunan ve bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan alanda hayata geçirilen Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.KOCAELİ (İGFA) -Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, 2019 yılında yangın da çıkan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstündeki 55 dönüm alanda yapımı süren Gölcük Millet Bahçesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Gölcük Millet Bahçesi'nde 560 m2 kapalı alana sahip olacak “Millet Kıraathanesi” içinde, gençlerin yeni uğrak yeri olacağı binlerce kitabı içinde barındıran Kütüphane ve dinlenip, vakit geçirebilecekleri bir de kafe bulunacak.

NELER YAPILDI?

Ayrıca; dikilen 1.371 adet 10 yaş civarı çeşitli cinste ağaç, 12.595 adet bitki ve çiçeğin bulunduğu Gölcük Millet Bahçesi'nde: çocuk oyun alanı, fitnes alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, çınar meydan, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, millet kıraathanesi, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu yer alacak.