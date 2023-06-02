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Kayseri Talaslı gençler 'Genç Ofis'te buluşuyor

GÜNDEM 02.06.2023, 09:15
Kayseri Talaslı gençler 'Genç Ofis'te buluşuyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin ödüllü proje ile baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı'nda oluşturulan Genç Ofis hizmete girdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Mekanı Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin tahsis ettiği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tefriş edilen Genç Ofis’te Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gençlerle bir araya geldi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan Vali Çiçek ve Başkan Yalçın, girişte vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Ardından merkezdeki müzik kurslarında öğrencilerle görüşen Vali Çiçek ve Başkan Yalçın, daha sonra salondaki gençlerle bir araya geldi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Talas Belediyesi Meclis üyelerinin de eşlik ettiği programda konuşan Vali Çiçek, Genç Ofis’ten övgüyle bahsetti.

“MUSTAFA BAŞKANIMIZDAN ALLAH BİN KEZ RAZI OLSUN”

Vali Çiçek, “Ben gerçekten bu kadar güzel bir alanı, salonu yaparak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze yani gençlerimize teslim ettiği için Mustafa Yalçın başkanıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize verdiği değer dolayısıyla Allah kendisinden bin kez razı olsun. Burası bir ihtiyaçtı. Ali İhsan Bey, Talas Belediye Başkanımızın burayı kendilerine tahsis ettiği müjdesini verdiğinde çok mutlu olmuştum ve ilk programlardan birinin burası olmasını istemiştim. O yüzden şimdi siz gençlerle buluştuk.” dedi.

“BAŞKANIMIZ ELBİSTAN’DA ÇOK SEVİLİR”

Konuşmasına 6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş ve ilçelerindeki faaliyetlerden bahseden Vali Çiçek, “Gönüllüler resmen deprem bölgesine aktı. Kayseri ise yağmur oldu yağdı. Kahramanmaraş’a gidip sadece ‘Kayseriliyim deyin’ insanların size olan sevgisini göreceksiniz. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız oraya akın etti. Böyle bir şehre hizmet etmek her birimiz için çok büyük bir onur. Devletimiz milletimiz bir olmuştu. Talas Belediye Başkanımız da Elbistan’da bin 500 kişilik Talas Kent Yaşam Alanı kurdu. Aileleri oraya yerleştirip esnafa dükkanlar açtık. Orada muhteşem bir şehir kuruldu. Başkanımız Elbistan’da en az Talas’taki kadar çok sevilir.” ifadelerini kullandı.

“TÜYLERİMİZİ DİKEN EDEN OLAYLARLA KARŞILAŞTIK”

Konuşmasında bölgede yaşanan fedakârlıklara da değinen Vali Çiçek, “Önce Kahramanmaraş ve Elbistan sonra da Adıyaman’da yaraların sarılması için görev yaptık. Yüzyılın en büyük afetinde devlet görevlileri de çocukları enkazdayken görevi başındaydı. Orada öyle şeylerle karşılaştık ki Çanakkale Savaşı’nda tüylerimizi diken diken eden gerçekler gibi millete aşkımızı artıracak binlerce olaylar yaşadık. Bir aracı arama kurtarma ekiplerinin sevki için durdurduk. Dağıtımdan sonra aracın şoförü benim de çocuklarım enkaz altında bir ekip de onlara görevlendirir misiniz dediğinde şok olduk. Neden bunu daha önce demediğini sorduğumuzda şoför bize kendi çocuklarının enkaz altında olsa bile sağ ve güvende olduğunu diğer enkazlardakilerin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Bu Çanakkale’deki destanlardan farklı mı? Azerbaycan askeri bize ‘Çocukluğumuzdan beri acı ninnilerde duyduğumuz Karabağ’ı Türkiye bize verdi. Keşke bu enkazlarda şehit olsam’ dedi. Bu, bambaşka bir şey. O nedenle bölgeye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı dünyada hiçbir ülkenin böyle bir afetle başa çıkamayacağını söyledi. İşte afetle başa çıkabilmemizin tek yolu bu ruhtu.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, deprem bölgesine yaptıkları yardımın Vali Gökmen Çiçek sayesinde olduğunu belirterek, bununla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından heyet, gençlerin seslendirdiği türkülere eşlik ederek alkışladı. Gençlerin sevgi gösterilerine sahne olan program hatıra fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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