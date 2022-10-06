Kayseri Kocasinan'da 'gönüllü' proje

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ ile ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokunurken dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında da Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve gönüllere dokunan projelere imza attıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’ye model olan Kayseri belediyeciliği ile özellikle sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettiklerini ve dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerini belirterek; "Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde eşyalar, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünlerin ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ütülenen eşyalar daha sonra tezgahlardaki yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor. Bundan dolayı projenin ilerlemesinde katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Başımızın tacı büyüklerimizin duasını alıyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunacağız. Özellikle Sosyal Marketimizde yılın 12 ayı mevsimine göre 7’den 70’ e herkese hitap eden kıyafetler ve ayakkabılar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri ‘Dost eli’ kartıyla mağaza konforunda alışveriş yapabiliyorlar. Mağazamıza, yeni ürünlerimiz gelmeye başladı. Yaz sezonunun ardından kış mevsimine yönelik ürünlerimiz raflarda yerini alıyor. Sosyal marketimiz, hizmet kalitesiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı sürdürüyor. Yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor. Ayrıca ekipler, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan mevsimine göre meyve ve sebzelerden oluşan paketleri, kayıtlı olan yaşlılara her gün düzenli bir şekilde adreslerine ulaştırıyor