İznik Gölü ortasında mahsur kaldılar! Jandarma kurtardı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi sahilinden tekne ile göle açılan iki kişi, teknelerinin göl ortasında arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Jandarma ekipleri göl içindeki iki kişiyi tekneleri alabora olmadan kurtardı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Olay bu akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre A.A ile H.J adlı şahıslar, bindikleri tekne ile Çakırlı Sahili'nden İznik Gölü'ne açıldı. İki şahısın içinde olduğu tekne İznik ilçesinden yaklaşık 3 mil uzaklıkta arıza yaptı.

Çıkan fırtına dolayısıyla alabora olma tehlikesi yaşayan iki kişinin ihbarı üzerine Jandarma ekipleri gölde kurtarma operasyonu düzenledi.

Mahsur kalan iki kişi ve tekne, jandarma botuyla kurtarılıp sahile getirdi.