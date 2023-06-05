İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamur temizlenecek

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kocaeli’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. “Temiz Deniz, Temiz Dünya” sloganıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Büyükakın, “Biz sizlere daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. İzmit Körfezimizden 8 milyon ton çamur temizleyeceğiz” dedi.KOCAELİ (İGFA)- 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında ilk program Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı

Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı bu yıl “Temiz Deniz Temiz Dünya” sloganıyla kutlanmaya başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilk program İzmit Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programda Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından Seka Park Uçurtma tepesine geçildi. Seka Park iskelesinden ikinci çelenk İzmit Körfezine bırakıldı.

"8 MİLYON TON ÇAMUR TEMİZLEYECEĞİZ”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gıda insan yaşamı için son derece önemli. Ama özellikle küresel iklim değişikliğinin yarattığı tehditler nedeniyle dünya gıda anlamında bir risk ile karşı karşıya. Peygamberimiz Hz. Muhammed bize ne diyor; ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizde fidanı toprağa ekin’. ‘Dere kenarında abdest alıyor olsanız bile onu israf etmeyin’ diyecek kadar da çevreci bir Peygamberimiz var. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; ‘Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmalıyız.’ Sizlerin görevi bundan sonra ne olmalı biliyor musunuz? Çağdaş medeniyetler seviyesini belirlemek. Tüm kamu kurumlarımızla birlikte çevremizi korumak ve sizlere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Biz şimdi İzmit Körfezimizi temizlemeye başladık. 8 milyon ton çamur İzmit Körfezinde birikmiş. Sizi daha güzel daha temiz bir denizle buluşturmak için bu çamuru çıkaracağız. 2’si Marmara 7’si Karadeniz sahillerinde olmak üzere 9 mavi bayraklı plajımız var. Biz bunları sizler için yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdi siz bize bir söz vereceksiniz. Türkiye'yi dünyaya model olacak bir ülke haline getirmek için çalışacaksınız. Bizlerin yerine gelip hizmetleri sizler yapacaksınız” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında en çok atık pil toplayan Derince İbni Sina İlkokulu Müdürü Adnan Balkan ve öğrencilere ödüllerini Vali Seddar Yavuz verdi. İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi okul müdürü ve öğrencileri En Çok Elektronik Atık toplayarak ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan aldı. En Çok Bitkisel Atık toplayan Gebze Koç Ortaokulu Okul Müdürü ve öğrencilerine ödüllerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk verdi. Ödül alan 3 okul kazandıkları teknoloji setini, 6 Şubat merkezli yaşanan depremde ağır yaralar alan Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan okullara armağan etti.