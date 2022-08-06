İpek üzerine işlenen 'Evren' görücüye çıktı

Ödüllü Kazak ressam Orazbek Yessenbayev’in, ipek üzerine tükenmez kalemle yaptığı 45 resimden oluşan “Evren” isimli kişisel sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.KKTC (İGFA) - Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, ipek üzerine tükenmez kalem tekniği ile hazırladığı 45 eserini bir araya getiren “Evren” isimli kişisel sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in 70’inci yaş günü onuruna açılan sergide; Orazbek Yessenbayev’in ipek üzerine tükenmez kalemle yaptığı eserler, ilk dönemlerden günümüze dünyaya şekil veren inanışları tasfir ederken, aralarında İbn-i Sina, Farabi, Buhari, Uluğ Bey gibi Türk İslam felsefesine ve bilimine yön veren pek çok isme de göndermeler içeriyor. İslamiyet öncesi Türk inançları ve geleneklerinden; Hz. Adem’den Hz. Nuh Peygambere, semavi dinlerin önemli anlatılarının da tasvir edildiği sergide, günümüz dünyasını şekillendiren pek çok olay ve konu eserlerde ele alınıyor.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yaptığı sergi, 20 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gidilebilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizi en iyi noktalara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”

Açılış konuşmasına, Yakın Doğu Oluşumu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilim ve sanat alanlarında dünya ile buluşturacak önemli projelere imza attığına vurgu yaparak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu kıymetli çabalarından ötürü, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, bütün ülke insanları adına takdir ve teşekkür duyguları besliyoruz” ifadesini kullandı.

Son dönemde bütün dünyanın, sağlık, politik ve ekonomik açıdan zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizi en iyi noktalara taşımak için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kültürel ve tarihsel olarak, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in eserlerini, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin desteği ile bu topraklarda görmeyi bu açıdan çok değerli buluyorum” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, başta Yessenbayev olmak üzere sergide emeği geçen herkesi tebrik ederek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gücünü; bilimden, bilgiden, akıldan almayan; sanatla ve kültürle yoğrulmayan hiç bir iz; kalıcı olamaz, amacına ulaşamaz.”

Konuşmasına, “Gücünü bilimden, bilgiden, akıldan almayan; sanatla ve kültürle yoğrulmayan hiç bir iz; kalıcı olamaz, amacına ulaşamaz” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İşte bu nedenle, Yakın Doğu Oluşumu’nun attığı her adım, imza attığı her bir proje gücünü bilimden ve akıldan alarak sanat ve kültürle yoğrularak hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Evren” adlı kişisel resim sergisinde; bilimden sanata, inaçtan kültüre kadar pek çok temadan ilham alan eserlerim dünyayı ve insanı yansıttığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Açılışını yaptığımız sergi, insanlığın tarihsel serüvenini tek bir çatı altında seyretmemizi sağlıyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim ve sanatta öncülük ederek KKTC’yi dünya ile buluşturma misyonu üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ; “ODTÜ URAP’ın 3 gün önce açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında açık ara ‘KKTC’nin En İyi Üniversitesi’ olarak yer aldığı yedi kategorinin altısında ‘Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi’ arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu misyonu en iyi şekilde yerine getirmek için, bilim ve sanat alanlarında üretmeye devam edecek” dedi.

Bir yandan dünya ile bütünleşirken, diğer yandan anavatan Türkiye’ye uzanan köklerden de güç alarak bu topraklardaki Kıbrıs Türklerinin köklerini sağlamlaştırma gayretinde olduklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’in rehberliğinde ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in önderliğinde; en önemli amacımız ve misyonumuz bu oldu. Önümüzdeki aylarda, işte bu misyonun ve rehberliğin en özel eserlerini; Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağız” dedi. 19 Ağustos’ta Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edileceğini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yeni eğitim döneminde ülke çocuklarının hizmetine girecek olan Gazimağusa’daki devlet ilkokulu, Lefkoşa ve İskele’nin ardından, sadece 20 ayda teslimini gerçekleştireceğimiz tam teşekküllü, 500 öğrenci kapasiteli üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’muz olacak” dedi.

Gazimağusa ve İskele bölge halkının yaşamını dünya standartlarına yükseltme gayretlerinin süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Tıp Fakültesi Hastanesi ile bölgenin sağlık ihtiyacını karşılarken, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane ile eşsiz bir bilgi hazinesinin kapılarını Kasım ayında açacağız. Açılışı yapılacak yeni eserler, Yeniboğaziçi kampüsümüzde geçtiğimiz dönemde açılışını yaptığımız kapalı spor salonumuz ve kreşten koleje her kademede eğitim veren kurumlarımızla birlikte bu topraklardaki köklerimize can suyu olacak” ifadesini kullandı.