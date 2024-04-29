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İnegöl Belediyesi özel sektöre katkı sağlıyor

Toplumun her kesimine fayda sağlayacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, özel sektöre yönelik çalışmalarıyla istihdam ve üretime katkı sağlıyor Kariyer ve İstihdam Merkezi bugüne kadar 201 firmayla iş birliği yaparken, 74 toplu personel alım organizasyonu gerçekleştirdi Bu sayede emek arz edenler ile emek talep edenleri buluşturmuş oldu

GÜNDEM 29.04.2024, 14:46
İnegöl Belediyesi özel sektöre katkı sağlıyor

Toplumun her kesimine fayda sağlayacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, özel sektöre yönelik çalışmalarıyla istihdam ve üretime katkı sağlıyor. Kariyer ve İstihdam Merkezi bugüne kadar 201 firmayla iş birliği yaparken, 74 toplu personel alım organizasyonu gerçekleştirdi. Bu sayede emek arz edenler ile emek talep edenleri buluşturmuş oldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl’de hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla her kesime hitap edecek organizasyonlar oluşturan, bu yönüyle kapsayıcı belediyecilik anlayışını tam manasıyla uygulayan İnegöl Belediyesi, sanayisi ile adından söz ettiren şehirde özel sektöre de katkı sağlıyor. Özellikle istihdam noktasında yapılan organizasyonlarla iş arayanlar ve iş verenleri buluşturan Kariyer ve İstihdam Merkezi, firmalara büyük kolaylık sağlıyor.

FİRMALAR PERSONEL, VATANDAŞLAR İŞ BULUYOR

Kurulduğu günden bu yana emek arz edenler ile emek talep edenleri buluşturma gayretiyle hizmet veren merkez, “İş Sizi Bekliyor” sloganıyla iş arayanları ve iş verenleri aynı çatı altında bir araya getiriyor. İş arayanlar işveren havuzundan, personel arayan firmalar da çalışan havuzundan aradıkları nitelikteki işi ve çalışanı kısa sürede buluyor. Aynı zamanda tek tek firma ziyaretleri yapıp merkezi tanıtan İnegöl Belediyesi personelleri, toplu personel alım organizasyonları da düzenliyor. Bu organizasyonlarda belirli sayıda personel alacak firmalar için organizasyon ve yer desteği sağlanıyor. Yapılacak alımlar da Kariyer ve İstihdam Merkezi havuzunda bulunan kişilere bildirilerek başvuru yapmaları sağlanıyor. Toplu alım personel alım organizasyonlarında firmalar başvuranlar arasından aradıkları kriterlerdeki kişilere form doldurarak işe alıyorlar.

2190 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Kariyer ve İstihdam Merkezinin çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, güçlü sanayisiyle İnegöl’ün istihdam konusunda sorun yaşamayan bir şehir olduğunu vurguladı. Ancak amaçlarının doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek olduğuna vurgu yapan Taban, “iş arayan vatandaşlarımız var, personel arayan firmalarımız da var. Biz arada doğru işe en doğru kişiyi yönlendirerek o buluşmayı sağlıyoruz. Amacımız vatandaşımızın istihdamında bir gün bile boşluk olmasın, üretim zincirinde de personel açığı yaşanmasın. Bu düsturla merkezimiz bugüne kadar binlerce kişiye ve firmaya hizmet verdi. Toplamda 4332 başvuru alındı, bunların 2190’ı işe yerleştirildi. İstihdam sağlama amaçlı görüşülen firma sayısı ise 201. Bu firmalarımızı bizzat ziyaret ederek bilgilendirmeler yapıyoruz. Belirli sayılarda toplu alım yapılacağında arkadaşlarımız organizasyonlarını yapıyor. Bu tür organizasyonlar anlamında da 74 program yapıldı Kariyer ve İstihdam Merkezi ile firmalarımız ortaklığında. Neticede hem vatandaşımıza hem de özel sektörün personel ihtiyacını karşılamasına katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

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