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İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı kotra ihalesi yapıldı

Kurban Bayramı’na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı

GÜNDEM 07.05.2024, 10:40
İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı kotra ihalesi yapıldı

Kurban Bayramı’na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı öncesi kotra kiralama ihalesi Pazartesi günü gerçekleştirildi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi, saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda yapıldı. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, 60 m2’lik 115 adet büyükbaş hayvan kotrası, 18 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotrası, 18 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet kurban kesim yeri ihaleye çıkarıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 46 adet büyükbaş ve 26 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ MODERN HAYVAN PAZARI BAYRAM SÜRECİNE HAZIR

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli de hazır bulundu. Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, “Kurban Bayramı’na 2 aydan az bir süre kaldı. Hem hayvan üreticilerinin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların bölgemizde en çok tercih ettiği hayvan pazarlarından biri İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı. Bu sorumluluğun bilincinde olarak 2021 yılında şehrimizde tüm imkanlarıyla hem alıcıları hem satıcıları memnun eden modern bir Hayvan Pazarı kazandırdık. İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarımız; idari binalarımızla, hayvan satıcılarının konaklaması için prefabrik yatakhanelerimizle, tuvalet ve duş alanlarıyla, mescit, yeme içme alanları ve sosyal alanlarla, karantina binasıyla, yem deposu ve veteriner noktasıyla hizmet veriyor. Hayvan pazarımızda Kurban Bayramı hazırlıklarımız da başladı. 3 yıldır kullandığımız hayvan pazarımızda bu yıl da yine Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayıp kotra ihalesi aşamasına geldik. Üreticilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın konforu için tüm detayları düşünerek oluşturduğumuz hayvan pazarımız bayram sürecine hazır” dedi.

151 KOTRA VE 8 KESİM YERİ SATIŞA SUNULDU

Toplamda 151 kotranın satışa sunulacağını hatırlatan Hasan Aydın, “Pazarımızda bilindiği üzere toplamda 140 adet 60 m2’lik büyükbaş hayvan kotrası, 25 adet 25 m2’lik ve 26 adet 12,5 m2’lik olmak üzere toplam 51 adet küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanı yer alıyor. Toplam 191 kotra ve 8 kesim alanı mevcut. Ancak bugün 115 adet büyükbaş hayvan kotrası, 18 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotrası, 18 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotrası ve 8 adet kesim alanı ihaleyle satışa sunulacak. Toplamda 151 kotra ve 8 kesim alanı ihalesi için bir araya geldik. Diğer kotralarımızı geçtiğimiz yıl kiralayan hak sahipleri bayram sonrası başvuru yaparak bu yıl içinde kiraladı” diye konuştu.

KOTRA FİYATLARI

Aydın, kotra fiyatlarının açık artırma ile belirleneceğini de kaydederek şöyle devam etti: “2024 yılı açılış fiyatları ise şöyle; 60 m2 büyükbaş hayvan kotraları 30 bin TL, 25 m2 küçükbaş kotraları 10 bin TL, 12,5 m2 küçükbaş kotraları 5 bin TL ve Büyükbaş hayvan kesim alanları 6 bin TL. Satış işlemlerinden sonra kalan kotralardan yer almak isteyenler için; Büyükbaş 60 m2 kotralar 35.000 TL, Küçükbaş 25 m2 kotralar 12.000 TL, Küçükbaş 12,5 m2 kotralar 6000 TL, Kesim yerleri ise 7000 TL’den satılacaktır. Bu yıl da yine kotra sahibi kiralamış olduğu kotrayı bir sonraki yıl için 28 Haziran 2024 tarihine kadar parasını peşin ödeyerek tekrar kiralayabilir.”

HAYVAN PAZARI AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

“Hayvan pazarına girişler ise 27.05.2024 tarihinde başlayacak, 19.06.2024 tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir.”

46 BÜYÜKBAŞ, 26 KÜÇÜKBAŞ KOTRASI SATILDI

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 36 adet küçükbaş hayvan kotrasının 26 tanesi satıldı. 115 adet büyükbaş kotranın ise 46 tanesinin satışı yapıldı. Toplamda 72 kotranın kiralaması yapıldı. 8 adet kurban kesim yerinin ise tamamı kiralandı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 1 milyon 684 bin TL gelir elde etti.

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