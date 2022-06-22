İletişim Başkanı Altun'dan Marmaris'teki yangına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmaris'teki yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğini vurgulayan Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.