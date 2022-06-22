Sakarya'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte yurt genelinde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle il genelinde anız ateşlerinin yasaklanmasına dair Sakarya Valiliğince karar alındığına dikkat çekilen açıklamada, İtfaiye Teşkilatı’nın toplam 67 araç ve 278 personel ile 7/24 teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle yükselen sıcaklıklardan dolayı yurt genelinde artmaya başlayan orman yangınlarına dikkat çeken yetkililer, vatandaşların özellikle anız, çalılık ve bahçe ateşlerine karşı daha duyarlı olmaları, bu ateşleri yaz aylarında asla yakmamaları istendi.

Türkiye’de ormanların yüzde 65’inin yangın riskiyle karşı karşıya olduğuna, yangınlardaki en büyük artışın ise insan etkisiyle yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke genelinde resmi istatistiklere göre son 5 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı sebeplerle gerçekleştiği vurgulandı.

Ayrıca Muğla Marmaris’te devam eden orman yangınları için Orman Bölge Müdürlüğü’ne ihtiyaç halinde göreve hazır olunduğu bildirildi.