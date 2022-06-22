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Cumhurbaşkanı Erdoğan yangını havadan inceledi
GÜNDEM 22.06.2022, 15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.
Marmaris’teki orman yangınını havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.
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