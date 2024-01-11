İçişleri kırmızlı bültenlileri İstanbul'da 'Kafes'ledi

İçişleri Bakanlığı, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni çıkarılan 10 şahsa yönelik düzenlediği “KAFES-30” operasyonu düzenledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla Kafes-30'da yakalanan isimler şöyle:

İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI, İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI, Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG, Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG, Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN, Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1745309741155258630