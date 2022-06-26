İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Özel'e 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla, kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunulduğunu belirtti.

Özel hakkında, 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayımlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldı.