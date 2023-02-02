Hatay'ın projesine UNICEF desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çeşitli projeler üretmeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği yaparak birçok alanda ilklere yer verilen projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Projenin temel amacı erken yaşta engelliliğin tespiti, engelli gençlerin spor kursları ile sosyal hayata entegresi, çocuklara ve gençlere yönelik iklim değişikliği ve çevre farkındalığı eğitimleri ile afet ve risk azaltma farkındalık çalışmaları hayata geçirmek olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Mahir Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada HBB’nin ulusal ve uluslararası donör ve finans kuruluşlarıyla geliştirdiği ilişkiler ile Türkiye’de örnek projeleri hayata geçirme olanağı bulduklarını belirtti.

Nitelikli ve sürdürülebilir projeler üreterek toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Çiçek, “UNICEF’in finanse ettiği multidisipliner bu proje ile çocuklarımızın ve gençlerimizin iklim değişikliğine karşı bilinç geliştirmesini, afet anında doğru tavır sergilemesini sporla uğraşan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Projenin temel amacı erken yaşta engelliliğin tespiti, engelli gençlerin spor kursları ile sosyal hayata entegresi, çocuklara ve gençlere yönelik iklim değişikliği ve çevre farkındalığı eğitimleri ile afet ve risk azaltma farkındalık çalışmaları hayata geçirmek olarak öne çıkıyor.