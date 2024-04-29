Güzelbahçe'de iki müjde birden

Güzelbahçe - Fahrettin Altay dolmuş hattının son durağı artık Çamlı Köyü’ne kadar hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - 2014 yılında Fahrettin Altay-Yelki son durak olarak yenilenen hat Çamlı Köyü’ne kadar uzatıldı. Sabah ilk dolmuş seferinin yolcuları, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Balçova Minibüsçüler Odası Başkanı Cemal Küllice, Güzelbahçe Esnaf Odası Başkanı Veli Merttürk ile yöneticiler oldu. Yelki son duraktan binip Çamlı Meydana kadar giden Başkanları Çamlı Meydanda köylüler ve Çamlı Muhtarı Ebru Gül birer yöresel üslük dağıtarak hoş geldiniz diyerek karşıladı.

Başkanların güzel bir projeyle geldiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye başkanı Mustafa Günay, “Cemal Başkanımız ve Veli Başkanımız çok güzel bir poroje ile bizlere geldiler muhtarımız Ebru hanımla birlikte. Biz de halk için yapılacak her şeye varız dedik. Tabi bu süreçten sonra da buraya gelecek minibüsleri koruma da sizlere düşüyor. Ama bizlere de ne düşüyorsa buradayız elimizden geleni yapacağız.” dedi.

‘ÇAMLI MEYDANINA BAŞLIYORUZ’

Başkan Günay, “Seçim de vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. Yarın çamlı meydan projesine başlıyoruz. Bugün pankartımızı takıyoruz. Yarın ilk kepçemizi vurup meydanımızı başlayacağız. Çamlı Köyü seçimlerde bizleri gururlandırdı, desteklerini koydular. Bizlerde bu desteğin karşılığını hizmetle ortaya koyacağız. Şimdiden hem dolmuşlarımız hem meydanımız Çamlı köylülerimize hayırlı olsun” diye konuştu.