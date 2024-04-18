Gıda ve tarımın kadın girişimcileri aranıyor

Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı için başvurular için son katılım tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kadınların öncülük ettiği erken aşama girişimlerin sayısını artırmak ve girişimcilere iş modellerini olgunlaştırmaları için gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla yürütülen EWA (Empowering Women in Agrifood) Programı'na başvurular başladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen EWA Türkiye, tarım ve gıda sektöründe dönüştürücü etki yaratacak erken aşama girişimlere ulaşmayı ve bu girişimleri sektöre kazandırmayı amaçlıyor.



31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilen program için başvuru koşulları ise şöyle belirlendi

Başvuran girişimin kurucusunun veya kurucu ortağının kadın olması Türkiye'de ikamet etmek Tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmak Girişim şirketleşmiş ise, faaliyetinin 2 seneyi geçmemesi Girişim şirketleşmiş ise, şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda 30.000 avrodan fazla yatırım almamış olması

Başvurular alanında uzman kişiler tarafından incelendikten sonra EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendiriliyor. 25 kişilik bir kısa liste oluşturulduktan sonra EWA ekibi tarafından çevrimiçi görüşmelerde girişimciler daha yakından tanınıyor. Programa katılmaya hak kazanan 10 girişim Haziran ayı içerisinde belirleniyor.