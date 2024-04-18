Gemlik'te Başkan Deviren’den minik başkanlara Lunapark müjdesi

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen makam temsili vekaleti Gemlik Belediyesi’nde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkanlık makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Zeynep Girgin ve Eymen Özdemir’e devretti. Başkan Şükrü Deviren’den bir müjdede çocuklara geldi.

Yapılacak olan Lunapark için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade ederken, önümüzdeki aylarda lunapark için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından çocuklara Belediye Başkanlığı ve hizmetler aktarıldı. Lunapark için görüşmelerin sürdürüldüğünü aktaran Başkan Deviren, çok yakında çalışmalara başlanacağını vurguladı. Kent Lokantaları için yakın zamanda ilk adımların atılacağını belirtirken, ilk günün menüsünün ise Zeynep ve Eymen’in sevdiği yemeklerden oluşacağını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında Kaymakamlık görevine vekalet eden çocuklarla telefon görüşmesi gerçekleştirilirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki etkinlikler hakkında bilgi aldılar. Temsili vekalet, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından minik öğrencilere verilen hediyeler ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.