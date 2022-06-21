Gaziantep'te liseliler 50 bin ekmek üretecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde okuyan öğrencilerin işbaşında eğitim almasının sağlanması ve halkın kaliteli ve ucuz ekmeğe ulaşımının temin edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için günlük 50 bin adet ekmek üretecek.

Protokol imza töreni öncesinde bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, COVID-19 sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesinin artırılarak maskeden dezenfektana, siperlikten maske makinesine kadar vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin hızla üretildiğini belirtti.

Bunun mesleki eğitimin atıl duran kapasitesinin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Özer, Gaziantep'te mesleki eğitim okulları tarafından üretilen ekmeklerin satışını başlatacağını belirtti. Özer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız mesleki eğitimdeki bu üretim kapasitesini desteklemek için çok önemli bir projeye imza atmış oluyor. Günlük 50 bin ekmek üretilecek. Bu ekmek konusu, 3 aylık bir hikâye. Aslında niyet edildiği zaman ne kadar hızlı mesafe alındığını göstermesi anlamında da çok kıymetli bir şey..." dedi.

Özer, projeye emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener'e, il millî eğitim müdürü ve çalışma arkadaşlarına, meslek lisesi öğrencilerine büyük bir açılım yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Gaziantep'te eğitimin en büyük destekçilerinden olduğunu belirttiği Vali Davut Gül'e teşekkür ettiğini belirtti.



Konuşmalar sonrası taraflarca protokol imzalandı.

