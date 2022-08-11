Gaziantep'te 'GastroAntep' istişaresi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için kentin sektör temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival için hazırlıklar sürerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde şehirde bulunan gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcilerine festival hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey bir sunum eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin gastronominin temeli olan tarımın sürdürülebilirliği için yaptığı projelerden ve turizmde kaydedilen ilerlemelerden bahsederken, festivalin şehre kazandırdıkları ve turizme yansıyan olumlu artışlara da sunumda yer verildi.

GastroAntep’in açılışına bu yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katılması planlanıyor.

GASTROANTEP 21 MİCHELİN YILDIZLI ŞEF’İ AĞIRLAYACAK

Festival bu yıl 12 ülkeden 21 “Michelin Yıldızlı” şefi ağırlayacak. Şeflere Gaziantep Mutfağı’nı keşfetme fırsatı verecek GastroAntep, düzenlenen workshoplarla bir kez daha dünya mutfağıyla Gazi şehrin mutfağını buluşturacak. Programlar kapsamında UNESCO ve “Kardeş Şehirler Mutfağı” atölyeleri gerçekleştirilecek. 25 ülkeden, 78 yabancı katılımcının yer aldığı atölyelerde şefler, kendi kültürel mutfaklarını tanıtarak pişirme demoları yapacak.

Festivalde gastronominin her konuda ele alınacağı 3 söyleşi, 19 panel oturumu gerçekleşecek, 101 konuşmacı tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını bu programlar kapsamında anlatacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda yapılacak festivalin bu yılki teması “Sürdürebilir Dünya için GastroAntep’te buluşuyoruz” olarak belirlendi.

Festival kapsamında düzenlenecek olan “Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı”nda kentteki sivil toplum kuruluşları, odalar ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın (YÜCiTA) ortak çalışmalarıyla bugüne kadar yapılan tescilleme faaliyetleri değerlendirilirken, sonuçlar bildiri ile yayınlanacak.

ŞAHİN: ORTAK EYLEM VE SÖYLEM BU ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Toplantıda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in artık dünyaya entegre olması gerektiğini belirtti.

“Bizim artık kendimizi dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Herkesin ‘Daha neler yapabiliriz?’ diyerek yürüttüğü bir takım oyunu var" diyen Şahin, "Ortak eylem ve söylem, bu şehrin geleceğine dair kimin, ne söylediği çok kıymetli. Dünyanın en eski coğrafyasındayız. 5 antik kent, 22 müze ve sofradaki bu çeşitlilik kendiliğinden olan bir şey değil. Mesele bastığın toprağın, oturduğun sofranın kıymetini bilmekte. Kendimiz pişirdik, kendimiz yedik. Şimdi, dünyaya bu lezzetleri tanıtma noktasında çok önemli bir kavşak noktasındayız" dedi.