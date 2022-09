Gazi şehirden 19 Eylül'e özel mesaj

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.GAZİANTEP (İGFA)- Gazi unvanıyla tarihe adını şanlı harflerle yazmış kadim kent Gaziantep için 19 Eylül Gaziler Günü’nün çok daha önemli olduğuna işaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilişi vesilesiyle gazilerin anıldığı, kentimizin kadim tarihine de işaret eden önemli bir günd olduğunu kaydetti.

"Her bir gazimizle günümüzde halen isimlerini kentimizin başında onurla, gururla, vefa ile taşıdığımız şehrimizin gazi unvanı da bize gösteriyor ki, atalarımız bu vatan için ne canlardan vazgeçti, ne can cana mücadeleler verdi" diyen Başkan Şahin mesajında, "Bir şeye sahip çıkmak onu anmakla, onu anlamakla, onu anlatmakla mümkün. İşte Gaziler günü bu nedenle bizim için çok önemli. Bugün yeni nesillere bu mirası aktarmak için çok mühim. Tarihten ders almak, bugünümüze varana dek yaşananları idrak etmek için çok mühim. Biz, bize düşen görevi bu emanete sahip çıkarak yerine getiriyoruz. Bu vatanın her bir karış toprağında, bu vatanın her bir evladı, daha iyisi, daha güzeli için uğraşıyorsa, bu şehit ve gazilerimize de borcumuzdur. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” diyerek istiklalini ve istikbalini savunan ecdadın torunları olarak vatan sevgimiz canımızdan ötedir. 19 Eylül Gaziler günü de bu bilginin nişanesidir" ifadelerini kullandı.