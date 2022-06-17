Filyos-Çatalağzı Yolu'nun 2024 yılında hizmete alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolu'nun Zonguldak-Amasya-Kurucaşile-Cide Yol Projesi'nin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Filyos Limanı güzergahında trafiği önemli ölçüde rahatlatacak Filyos-Çatalağzı Yolu'nun 2024 yılında hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.ZONGULDAK (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldakta Filyos-Çatalağzı Yolu şantiyesindeki incelemesinin ardından açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var gücüyle devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, 2003 yılında başlattığımız kara, hava, demir, denizyolu ve haberleşme hamleleri sayesinde; Cumhuriyetimizin 100. yılının eşiğindeki ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini kaydetti.

Son 2 yılda Zonguldak'ta büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Zonguldak-Mithatpaşa Tünellerinin yapım şantiyelerini inceledik. Yenilenen ve pisti büyütülen Çaycuma Havalimanına indik; çalışmaların sonuçlarını yerinde gördük. Asrın projesi Filyos Limanını 4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Ocak ayında Zonguldak-Kilimli Yolu ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerini hizmete sunduk" dedi.

YILLIK 22.4 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLADIK

Devlet aklıyla geliştirilen projelerin milletin hizmetine sunulduğunun altını çizen Karaismailoğlu, aArtık Türkiye'nin bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 84 milyonun Türkiyesi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil, milletindir. Ülke genelindeki yol yatırımlarımızla; yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde; zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağladık. Bütün bunlara ek olarak, emisyon salınımını 5,5 milyon ton azalttık. Son 20 yılda ülkemizde: araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği de yüzde 142 oranında artarken, yaptığımız yerinde yatırımlar ve hizmete açtığımız yollarımız sayesinde kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı" diye konuştu.

Ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarından Batı Karadenizin kara elması Zonguldak'ın da hak ettiği payı aldığına, almaya da devam edeceğine dikkati çekti.

Son 20 yılda Zonguldak genelinde yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının miktarının 13 milyar 695 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Filyos-Çatalağzı Yolunun, Zonguldak-Amasya-Kurucaşile-Cide yol projesinin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak  Amasra- Kurucaşile  Cide Yolunun aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarından Karadeniz Sahil Yolunun da önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Yol projesinde, Zonguldakın Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşim yerleri, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alıyor diyen Karaismailoğlu, Filyos Limanının tamamlanmasıyla özellikle ağır taşıt trafiğinin artacağını, bu nedenle ulaşımın güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması önem arz ettiğini kaydetti.