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Erzurum Büyükşehir'den dev enerji yatırımı

GÜNDEM 03.12.2022, 17:00
Erzurum Büyükşehir'den dev enerji yatırımı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin dev enerji projesi 16 Megawatt’lık (MW) Güneş Enerji Santralleri (GES), Türkiye’nin en büyük kamu GES yatırımı olarak değerlendiriliyor.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, enerji sektöründeki bu önemli yatırımın detaylarını anlattı. Sekmen, “Gün ışığının elektrik enerjisine dönüşmesine sayılı günler kaldı” dedi.

“16 Megawatt’lık Güneş Enerji Santralleri’nin ilk etabı olan 8 MW’lık kısmını Aralık ayında devreye alacağız” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylülün ilk haftası fiziki olarak sahada başladığımız projenin birinci etabını 3 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacağız. Kamuda ihalesi yapılıp yapımına başlanan en büyük güneş enerjisi projesini Erzurum’a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi proje 3 ayrı mahallede, Yakutiye Yerlisu Mahallesi’nde 3 MW, Aziziye Ilıca Mahallesi’nde 3 MW ve Aziziye Ocak Mahallesi’nde 10 MW olmak üzere toplam 16 MW kurulu elektriksel güce sahiptir. Yıllık elektrik üretim kapasitesi 32 milyon kilowatt saattir. Bu kapasite ile 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanabilir. Yıllık belediye bütçesine katkısı ise 110 milyon liradır. Proje kapsamında; 250 dönüm arazinin reglajı yapıldı. Ocak Mahallesi’nde proje sahasında ise dere kenarı ıslahı yapıldı. 1500 tona yakın çelik imalatı, 13 km’lik havaii yüksek gerilim enerji nakil hattı, 5 km yeraltı yüksek gerilim enerji nakil hattı yapıldı. 43 adet beton köşk, 150 adet inverter ve 40.000 adet güneş panelini ise sahaya işlemeye devam ediyoruz.”

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir’in yatırımlarıyla birlikte kentin enerji üretim merkezi olacağını kaydetti. 

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