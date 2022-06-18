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ERÜ Veteriner Fakültesi’nden 25'nci yıl etkinliği

GÜNDEM 18.06.2022, 09:35
ERÜ Veteriner Fakültesi’nden 25'nci yıl etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından 25. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Veteriner Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nejat Aydın ile akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi’nin 25'nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fakülte hakkında bilgiler veren Dekan İnci, “Erciyes Üniversitesi’nin bütün birimleriyle topyekûn çok hızlı gelişmesine paralel olarak Veteriner Fakültesi de yüksek gelişme hızına ulaşmayı başarmıştır. Fakültemizde her anabilim dalının bağımsız hem öğrenci uygulama ve hem de araştırma laboratuvarı vardır. Demokrasiye olan mutlak inancımızla,  saha becerisi kazanmış, alanında yetkin, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, her yıl öğrenci profilimizi geliştirerek üst seviyelere taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da etkinlikte yaptığı konuşmasında Veteriner Fakültesi’nin ileri teknolojik ve donanımlı bir fakülte olduğuna dikkat çekti.

Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi 44 yıllık mazisi ile köklü ve gelenekleri olan bir üniversite. Üniversitemiz, araştırma üniversiteleri arasında sekizinci sırada yer alan üniversite. Tabiki hedefimiz ilk beşte yer almak. Bunun için de gayret ediyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak geçen yıl YÖK tarafından 5 yıl tam akredite olan bir üniversiteyiz. Bunun ile de ne kadar gurur duysak azdır ” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nin başarıdan başarıya koşuğunun altını çizen Rektör Çalış, “Bugün etkinlik kapsamında konferans verecek olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC ile Dünya da sayılı ülkelerden biriyiz. Bu başarının da Erciyes Üniversitesi’nden çıkması da bizim için çok önemli ve gurur verici”  şeklinde konuştu.

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından Veteriner Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nejat Aydın fakültenin kuruluşu hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin “TURKOVAC Aşı Çalışmaları” konulu konferansının ardından plaket takdimi ile sona erdi.

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