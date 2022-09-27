Ehliyet fiyatları 10 bin lirayı bulacak

Son günlerde gündemde olan ehliyet ücretlerinin artacağı ile ilgili haberler konusunda İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı açıklamalarda bulundu. Abacı; kurs ücretleri, sınav harçları ve vergilerle ehliyet ücretlerinin 10 bin TL’yi bulabileceğini söyledi.İZMİR (İGFA) - Yönetmeliklere göre her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın maliyet ücretlerinin açıklandığını belirten Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı,2022 yılı için geçen yıl yapılan toplantı günü motorin litre fiyatı 9,81 TL civarıda olduğunu ancak 2022 yılı içinde motorin litre fiyatı 25 TL’yi gördüğünü belirterek, "Neredeyse 3 kat arttı. 2021 yılı için asgari ücret 2.825,90 iken 5.500,35 TL oldu. Kısacası 2 kat bir artış söz konusu. Kurumlarımızda en az 5 personel çalıştırılıyor. Bu şartlarda 2022 yılını geçirmeye çalıştık. Yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan güncelleme talebinde bulunduk ama kabul edilmedi” diye konuştu.

ARAÇ ALMAK ARTIK HAYAL...

Araç fiyatlarına dikkat çeken Abacı, en önemli yatırımlarının araç olduğuna dikkati çekerek, "Her kursta en az 3 tane bulunmak zorunda. Vatandaşlarımızın yeni nesil ve konforlu araçlarda eğitim görmesini istiyoruz ama bu sanırım artık mümkün olmayacak" dedi.

Bu fiyatlarda araç yenilememiz mümkün görünmediğini kaydeden Abacı, "3 yıl sonra bugün yaptığımız bu açıklama daha anlamlı olacak. Bu saydığımız noktalardan dolayı 2023 yılı B sınıfı kurs ücretlerinin iyimser bir tahminle 6.500 TL civarında olacağını, sınav harçları ve vergilerle birlikte vatandaşımıza 10 bin TL civarında maliyeti olacağını bekliyoruz” dedi.