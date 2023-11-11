Düzce MHP İl Başkanı'nı duygulandıran hediye

Düzce MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş başta olmak üzere, basın mensupları Caboğlu'nu ağırladı. Sefer Demir (DÜZCE İGFA)

Düzce Gazeteciler Cemiyeti 10 Kasım 1938 tarihinde basılmış olan tarihi eser niteliğindeki gazeteyi Cabaoğlu'na hediye etti. Cabaoğlu yaptığı açıklamada ' Cumhuriyeti kurarak bu güzel vatanımızı bize bahşeden, bize hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.

Bugün anlamlı bir gün, özellikle gazeteciler cemiyetini ziyaret etmek istedik. Bizi bu anlamlı günde kabul ettiği için Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyoruz. 85 yıl önce atamızın huzura kavuştuğu günün gazetesini hediye ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gazetecilik dediğimiz işte budur.' ifadelerini kullandı.

Ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona erdi.