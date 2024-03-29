Doğanşehir'de toplu açılış töreni

Doğanşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan hizmet ve yatırımların açılışı Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen toplu açılış töreniyle gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve içerisinde Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Doğanşehir Gençlik Merkezi, ve Vahap Küçük Millet Bahçesi’nin resmi açılış töreni gerçekleşti.

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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un ilçeye kazandırdığı eserlerin toplu açılış töreni gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Zelyurt, Açılışı yapılan projeler arasında Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Doğanşehir Gençlik Merkezi, ve Vahap Küçük Millet Bahçesi bulunuyor.

Açılışı yapılan projelerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Durali Zelyurt, "Doğanşehir Belediyemizin eserler üstüne eserler koyarak ifade ettiğimiz, vatandaşımızın gönlünü fethettiğimiz yeni 3 eserimizin içinde bulunduğumuz Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Doğanşehir Gençlik Merkezi, ve Vahap Küçük Millet Bahçesi dahil olmak üzere inşallah uğurlu ellerinizle birlikte, dualarınızla birlikte açılışlarını gerçekleştireceğiz. Merkez, kırsal gözetmeksizin çalışacağız demiştik, Değerli, aziz hemşerilerim, Bizi biz yapan, size hizmet etmek. Bizi biz yapan değer, sizlerin dertleri ile hemhal olmak, mahallelerimizin dertleriyle hemhal olmak, bir olmak, beraber olmak. Ne diyor Cumhurbaşkanımız; bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Doğanşehir olacağız diyorum. Buraya katılımınızdan dolayı herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum" dedi.

Başkan Zelyurt yaptığı konuşmada ilçede yaptıkları diğer hizmetleri de anlattı.

Yapılan konuşmanın ardından kurdelelerin kesilmesiyle Doğanşehir’e kazandırılan eserlerin resmi açılışı yapıldı.