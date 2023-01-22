Diyanet: Düşman değil, dost olun!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur’an-ı Kerim’e düşman değil dost olun, çünkü Kur’an-ı Kerim hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır” dedi.ANKARA (İGFA) - İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırının ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “Kur’an Dostları! Haydi sabah namazına!” etkinliği kapsamında Türkiye genelindeki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu ve dualar edildi.

Binlerce vatandaşın akın ettiği Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki programda sabah namazı öncesi Fetih Suresinden bir bölüm okuyan Başkan Erbaş, daha sonra dua etti.

Başkan Erbaş, duasında, “Ya İlahel Alemin yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamla en büyük mucize olarak indirilen Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi, anlamayı, Onun rahmetini, merhametini, nurunu bütün yeryüzüne ulaştırmayı bizlere ve neslimize nasip eyle ya Rabbi" dedi.

https://youtu.be/y4YLYlB43FQ

Duanın ardından sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, namaz sonrası vatandaşlara yaptığı hitabında ise, bugünkü gibi bin 400 yıl öncede cehaletin her yeri kuşattığı bir dönemde Peygamber Efendimizin (s.a.s.) geldiğini belirterek, Allah’ın Peygamber Efendimize en büyük mucize olarak, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için Kur’an-ı Kerim’i gönderdiğini söyledi.

“Kur’an-ı Kerim’le önce ailemizi, çocuklarımızı, neslimizi, gençlerimizi yetiştirmeye gayret edelim.” diyen Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin birlikte yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde ortaya koyan bir medeniyet olduğunu dile getirerek, “Bütün insanlığa ilan etmek istiyorum; İslam insanlığa gönderilen en büyük nimettir. Bu nimetten bütün insanlığın istifade etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Erbaş, gençlerin, çocukların Kur’an-ı Kerim’in yolunda yürüme noktasında insanların elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini de söyledi.

Konuşması ardından Başkan Erbaş, vatandaşlarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.