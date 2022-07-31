'Devlet Teşvikleri' Kocaeli'de tanıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak amacıyla İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çeşitli kurumlar stant açtı. Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları konularında bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliklerine bugüne değin 300 bine yakın gencin katıldığını söyledi. Gençlere devletin sunduğu imkânların uzmanlar tarafından yüz yüze anlatıldığını belirten Başar, "Gençlerin geleceklerini kurarken, kariyerlerini planlarken devletin her imkânıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Yılsonuna kadar 7 bölgede 16 şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde 1 milyondan fazla gencin katılımı öngörülüyor" diye konuştu.