'Devlet Teşvikleri' Erzurum'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Erzurum'da başladı.ERZURUM (İGFA) - Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çeşitli kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, bugüne kadar 350 bin gençle birebir temas sağladıklarını, devletin gençlere yönelik imkân tanıdığı destek, hibe, fon, burs ve kredi gibi teşvik unsurlarını yüz yüze anlatmak üzere Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Başar, Erzurum'dan sonra "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin haftaya Diyarbakır, ardından da Van'da düzenleneceğini ifade ederek, tüm gençleri organizasyonlara davet etti.