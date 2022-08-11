Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. Suyun medeniyet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Suyunuz varsa medenisiniz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki törende konuştu.

Dünyada 9. sırada yer aldıkları hidroelektrik santrallerinde Türkiye'ye 34 yeni tesis daha kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, hidroelektrik santralleri için kurulan barajlar, sulamadan balıkçılığa ilave birçok imkanı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Suyun medeniyet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyunuz varsa medenisiniz. Denizin altından borularla suyu KKTC'ye de biz götürdük" dedi.

"En kurak mevsimlerde dahi hamdolsun susuzluk yaşamıyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi hamdolsun susuzluk yaşamıyoruz. Tabii hidroelektrik santralleri için inşa ettiğimiz barajların önemli bir kısmı şehirlerimize içme suyu sağlama ve sulama amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Sayısını 370’e çıkardığımız tesislerle ülkemiz nüfusunun 3’te ikisine toplamda 4,9 milyar metreküp sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlayacak yatırımlar yaptık" diye konuştu.

"SİLVAN SU TUTMAYA BAŞLIYOR"

Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı’ndan sonraki ikinci büyük eseri olacak Silvan Barajı'nın da yaknda su tutmaya ve enerji üretmeye başlayacağını söyleyen Erdoğan, bugün toplam baraj sayısının 930'u bulduğunu kaydetti.

https://youtu.be/EgpzxyEAJiI

TÜRKİYE 20 YILDA ASIRLIK HİZMETLERLE BULUŞTU

"Ülkemizi 20 yılda asırlık hizmetlerle buluştururken aklımızda hep büyük hedeflerimiz vardı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimizi de hayata geçireceğiz. 2053'ün somut adımlarını atacağız" dedi.

"18 Mart Çanakkale Köprüsü başlarken 'bu olur mu' diye bizimle dalga geçtiler, dünyada eşi benzeri olmayan köprüyü yaptık" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye ve kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik ve yapıyoruz. Eğitimden sağlığa olacak dedik; Hakkari'ye, Şırnak'a kadar tüm yatırımları taşıdık" diye konuştu.

"Biz laf değil iş üretiriz" diyen Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz" dedi.

ET FİYATLARINDA İNDİRİM

Koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirime gittiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım kredi Kooperatifleri’nde büyükbaş ette de yüzde 30-35 indirimle satış yapılacağını duyurdu. Tarım Kredi’nin 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini belirten Erdoğan, "Tarım Kredi kooperatiflerinin Türkiye genelinde 1300 civarında şubesi bulunuyor. Bu indirimlerle, piyasada fahiş fiyatların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Başabaş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın dedik. Kooperatif bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak" diye konuştu.