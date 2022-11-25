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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize ders vermesin

GÜNDEM 25.11.2022, 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize ders vermesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin 3. Gemisi’nin Denize İndirilme Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Teröristler kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız. Kimse bize ders vermesin" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Savunma sanayii alanında ulaştıkları seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahip olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık" dedi.

https://youtu.be/u0ykHzjyl8g

"Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz" diyen Erdoğan, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askeri hem de özel tersanelerimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. MİLGEM projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri, dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz, sancaktar ve bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar" diye konuştu.

4. GEMİ 2025 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü ve son gemiyi de Pakistanlılara 2025 yılının Şubat ayında teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

"KİMSE BİZDEN MÜSAMAHA BEKLEMESİN"

"Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz" dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugüne kadar icra ettiğimiz tüm operasyonlarda olduğu gibi birçok noktada icra edilen Pençe Kılıç Harekatı da TSK'nın üstün operasyonel kapasiteye sahip, dünyanın sayılı ordularından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Akar, "Bu seviyeye ulaşmamızda başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere personelimizin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayiimizin geliştirdiği üstün teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür" dedi.

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