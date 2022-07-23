"Cumhur İttifakı zaferle çıkacak"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yazılı bir açıklama yaparak, MHP’nin oylarının arttığını ve Cumhur İttifakı’nın seçimlerden zaferle çıkacağını belirtti.

Erdoğan DEMİR-Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA)

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partiye hücum edildiğini vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Onlar konuştukça, onlar debelendikçe MHP oyları artıyor. MHP, önündeki setleri yıkarak, içerdeki ve dışardaki şer güçlerini yerle bir ederek Cumhur İttifakının iktidarını taçlandıracaktır.

Bre zavallılar, burası Türkiye. Bu devletin adı, Türkiye Cumhuriyeti. Bu bayrağın adı Türk bayrağı. Bir Türk devletinde Türk sorunu aramak, nasıl bir akıl, nasıl bir vicdan, nasıl bir ruh halidir.

CHP’nin, zillet ittifakının, yancılarının her yeri dökülüyor. Bir tarafı yapmaya çabalarken diğer tarafları yıkılıyor. PKK ile HDP ile kurulan ortaklığın dumanı tüterken, bir de parti içindeki kavgalar ve buna bağlı olarak CHP’nin ve yancılarının iç yüzünü ortaya koyan rezillikler parsel parsel ortalığa saçılıyor.

Gelinen noktada CHP ve Yancıları tek başına iktidara gelmelerinin mümkün olmadığını ve imkansız olduğunu artık aklı başında herkes görüyor…

MHP, kurulan bütün tuzakları, bütün iftiraları yerle bir ettmiştir.. Cumhur ittifakının iktidara yürüyüşünü hiçbir şekilde engellenemeyeceğini seçimlerden zaferle çıkacağı bir gerçektir. İsteseler de, istemeseler de sindirmeye başladılar. Zillet ittifakının bu telaşı boşunadır ve çırpındıkça daha çok batıyorlar.

Bu millet; aklıyla, varlığıyla bu kadar alay edilmesine daha fazla izin vermeyecektir. Kendi sözü, kendi özü olan, önce milletim diyen ve bu milletin varlığı, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü her şeyin önünde tutan Milliyetçi Hareketle büyük bir kucaklaşma gerçekleştirecektir."