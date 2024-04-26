Çayırova'da Kitap Kahvelerde etkinlikler sürüyor

Çayırova Belediyesi’nin hizmete açtığı ve sadece ilçe sakinleri için değil bölgedeki vatandaşlar için cazibe merkezi haline gelen kitap kahvelerde etkinlikler devam ediyor. Bu bağlamda Akse Kitap Kahve’de minik öğrenciler etkinlik odalarında resim yapıyor ve çocuk kütüphanesinde, kitapların büyülü dünyasıyla bir araya geliyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve açıldıkları günden bu yana büyük bir rağbet gören Kitap Kahvelerde etkinlikler sürüyor. Çayırovalıların, konforlu ve rahat bir ortamda ders çalışabildiği, kitapların büyülü dünyasıyla bir araya gelebildiği ve eşsiz manzaranın tadını çıkarabildiği Kitap Kahveler, bölgedeki okulların da etkinlik için uğrak noktası oluyor. Sadece Çayırova için değil, bölge için de bir cazibe merkezi haline gelen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, minik öğrencileri de etkinlik saatlerinde ağırlıyor.

RESİM YAPIP, KİTAP OKUDULAR

Okullardan gelen talep doğrultusunda Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi’nde sınıf etkinlikleri düzenlenebiliyor. Bu bağlamda Gebze Hürriyet İlkokulu öğrencileri, Akse Kitap Kahve’de resim ve kitap okuma etkinliği düzenledi. Akse Kitap Kahve’deki etkinlik odasında bir araya gelen minikler, ilk olarak eğitici resimlerle el becerilerini geliştirdi. Daha sonra da çocuklar için özel okuma salonunda kitapların büyülü dünyasıyla bir araya geldi. Öğrenciler, Akse Kitap Kahve’yi çok beğendiklerini dile getirirken, etkinlik sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.