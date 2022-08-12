BÜSEM'de 150 bin Gaziantepli istihdam edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’ndeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde (BÜSEM) incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 milyon 965 bin metrekarelik alanda inşaatı süren; fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler, baharatçılar ve tır dorsecileri gibi birçok meslek kolunu tek merkezde toplayacak olan BÜSEM’deki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sonrası yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda sanayi adına akla gelebilecek birçok meslek ve iş kolunun burada yer alacağını belirten Kurum, “BÜSEM’de hazırlanan altyapıyla birlikte üretimi artıracak adımlar da atılacak ve toplamda 150 bin Gaziantepli kardeşimiz istihdam edilecek.” dedi.

Gaziantep’in üretim ve yatırımlarıyla vatandaşlarına istihdamın yolunu açtığını ifade eden Bakan Kurum, “Gaziantep ihracat yapıyor, gençlerimiz geleceğe umutla ve güvenle bakıyor. Bu bölgede biz yıllardır işçimizin, vatandaşımızın yanında olduk. Bugüne kadar belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını şehrin dışına çıkartıyoruz. Ağustos ayında tüm Türkiye’de ilan edeceğimiz sanayi sitesi projemiz olacak. İşte aslında örneğini burada yaptığımız BÜSEM arazisi hazine arazisiydi. Atıl bir araziydi. Bu arazide belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz örnek bir çalışma yaptı. Bize, bu hazine arazisinin uygun bedellerle verilmesi talep edildi. Biz de ‘Burada 150 bin kardeşimizi istihdam edecekseniz bu araziyi sizlere uygun şartlarda tahsisini yaparız’ dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini yaptık" diye konuştu.