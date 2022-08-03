Bursalı tabipler Milletvekillerine seslendi

Bursa Tabip Odası, sağlık şiddet gibi, herkesin aynı fikirde olduğu bir konuda bile birlik sağlayamayan siyasileri eleştirdi. BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, açıklamasında siyasilere seslenerek, “Daha olağanüstü ne olmasını bekliyorsunuz?” diye sordu.BURSA (İGFA)- 6 Temmuz 2022 tarihinde görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi’nde uğradığı silah saldırıyla katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nı ardından hekim meslek örgütleri ve sendikalar daha güvenli çalışma ortamları için eylemler gerçekleştirmiş, Bursa’da dahil pek çok ilde basın açıklamaları yapılmış ve hekimler 2 gün boyuna iş bırakmışlardı.

Hekimlerin sağlıkta şiddet konusuna dikkat çekmesi sonrasında Meclis olağan üstü toplantıya çağırılırken, AKP, MHP ve HDP’nin oturuma katılmayacağını açıklamasıyla toplantı yeter sayısına ulaşılamamıştı.

Bursa Akademik Odalar Birliği Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda bir basın açıklaması gerçekleştiren Bursa Tabip Odası, yaşananlara tepki gösterdi.

Basın açıklamasına BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Genel Sekreter Dr. Muhsin Güllü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oda üyesi hekimler katıldı. BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, yaptığı açıklamada, hekimlerin güvenli çalışma koşulları sağlanmadan mesleğini icra etmeye devam ettiğini, buna karşılık, toplantı yeter sayısının sağlanamadığı Meclis’in tekrar tatile girdiğini vurguladı.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUZ!

Beklentilerinin Meclis’teki tüm siyasi partilerin ‘sağlıkta şiddet’ konusuna eğilerek çözüm üretmesi olduğunu belirten Dr. Kumaş, milletvekillerine seslendi: “Soruyoruz, neden katılmadı değerli vekillerimiz bu “olağanüstü” toplantıya? Sağlıkta durum “olağan” olduğu için mi? Randevu bulamayan hastalar çözümü Acil Servislerde ararken “olağan” bir durumdan bahsedebilir miyiz? Her şey yolunda ise neden çığ gibi büyüyen sağlıkta şiddet olgularıyla karşı karşıyayız? Neden beyaz kod bildirimleri, üstelik de canımız pahasına işimizi yaptığımız ve de “alkışlandığımız” pandemi yıllarında bile katlanarak artmaktadır? Çöken sağlık sisteminin sorumlusu hekimler mi? Gittikçe büyüyen bu şiddet sarmalının yalnızca hekimlere ve sağlık emekçilerine değil toplumun sağlık hakkına da hasar verdiğinin farkında değil misiniz?” sorularını yöneltti.

Hekimlerin, gittikçe kötüleşen çalışma koşullarına ve özlük haklarına rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Dr. Kumaş, iflas eden sistemin tüm yükünün hekimlerin omzuna yıkıldığını, öte yandan yaşanan olumsuzluklarının sorumlusu olarak gösterildiklerini ve itibarsızlaştırılarak hedef gösterildiklerini söyledi.

ACİL ÖNLEMLER BEKLİYORUZ

Şiddetin sağlık emekçileri için bir ölüm-kalım meselesi haline geldiğini belirten Dr. Levent Tufan Kumaş, "Biliyoruz, şiddet çok yönlü çözüm gerektiren, çok boyutlu bir sorun. Ancak bizim sabrımız tükendi. Acil önlemlerin alınmasını, gerekli yasal düzenlemelerle birlikte caydırıcı yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu.