Bursa Yenişehirli öğrenciler Erasmus Projesi'ne katıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Belçika'da akranlarıyla derslere katıldı. Etkinlikler gerçekleştirdi ve projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak yurda döndü.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Türkiye Ulusal Ajansı ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan 2021 Yılı Okul Eğitimi Konsorsiyumuna kabul edilen Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi (YEGAL), hazırladığı “Sosyal, Duygusal Beceriler ve İletişim “ konulu KA121 Erasmus+ projesini Belçika/Brüksel’de bulunan partner okulu ‘Institut La Vertu’da gerçekleştirdi.

Projeye Okul Müdürü Mustafa Kiraz rehberliğinde 4 öğrenci katıldı.

Bir haftalık hareketlilikte öğrenciler, akranları ile derslere katıldılar, etkinlikler gerçekleştirdiler ve projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak yurda döndüler.

Erasmus Projelerinin öğrencilerin kişisel gelişimine ve hayata bakışlarına çok önemli katkılar sunduğunu dile getiren Okul Müdürü Mustafa Kiraz, öğrencilerin Avrupa’daki bir okulu görmeleri, oradaki eğitim faaliyetlerine katılmaları, akranları ile iletişime geçebilmeleri ve sosyo-kültürel olarak başka bir ülkenin havasını teneffüs etmelerinin onları yepyeni ve ileri ufuklara taşıdığını ifade etti.