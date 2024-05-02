Bursa Valisi Demirtaş'tan YHT projesine Yenişehir'den yakın mercek

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Yenişehir etabını İlçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’le birlikte inceledi.BURSA (İGFA) - Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin inşaat çalışmaları hızla devam ederek, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Yenişehir etabını İlçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’le birlikte inceledi.

31 Mart’ta yapılan seçimlerde Yenişehir’in yeni Belediye Başkanı olan Ercan Özel’i tebrik eden Vali Demirtaş, başarı da diledi. Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Havaalanı bölgesi ile Şişecam bölgesindeki çalışmaları bizzat denetleyen Vali Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgi de aldı.

YESAN YENİŞEHİR’E DEĞER KATACAK

Vali Demirtaş, daha sonra yapımı devam eden YESAN Küçük Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret etti. Yapı tamamlandığında otomotiv, mobilya, kalıp, özel imalatlar, kereste gibi sektörlerin bir arada olacağı YESAN Küçük Sanayi Bölgesi’nin ilçeye artı değer katacağını vurgulayan Vali Demirtaş, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, “İlçemize değer katacak bölgenin tüm alt ve üst yapısında sorun yaşanmaması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı bölgeye de gitti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Mevsimlik tarım işçilerimiz bizim misafirlerimiz. Burada geçirdikleri zaman zarfında konforlarını artıracak çalışmalarımızı başlattık, en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.