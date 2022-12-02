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Bursa'nın 'Hisar'ı Uzak Doğu’da dünya vitrinine çıktı

GÜNDEM 02.12.2022, 12:22
Bursa'nın 'Hisar'ı Uzak Doğu’da dünya vitrinine çıktı

Osmangazi Belediyesi’nin 1326 yılı Bursa’sını gün yüzüne çıkararak zamanda gerçek bir yolculuk başlattığı “Yaşayan Tarih Hisar İçi” projesi, Güney Kore’de 126 ülkenin katılımı gerçekleşen Dünya Tarihi Kentler Birliği Toplantısı ile dünya vitrinine çıktı. BURSA (İGFA) - Bu özel proje özellikle, Türkiye’de görmek istedikleri yerlerin başında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi olduğunu açıklayan Güney Korelileri çok heyecanlandırdı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde başlayan etkileyici sanal turun Yaşayan Tarih Hisar’da 1326 Bursa’sı ile sonlanacak olması büyük ilgi çekti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın tarihi dokusunun ortaya çıkarıldığı “Yaşayan Tarih Hisar İçi” projesini, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısında tüm dünyaya tanıttı.

Güney Kore’nin Andong kentinde düzenlenen 18. Dünya Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Türkiye’yi temsilen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katıldı. Birliğe üye 126 ülkeden temsilcinin katıldığı programda konuşan Başkan Dündar, Bursa’nın Tarihi Baharat Yolu ile İpek Yolu’nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu kadim bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Osmanlı’nın kurulduğu topraklar üzerinde yer alan ilçelerinde, bir yandan modern şehri imar ederken, diğer yandan tarihi dokuyu koruyup  ‘Eski Bursa’yı ortaya çıkardıklarını anlatan Başkan Dündar, tarihi mirası geleceğe taşıma konusunda yaptıkları birçok çalışmayı Hisar Projesi ile taçlandırdıklarını söyledi.

İnsan ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojinin gelişmesi ve kent kültürünün yaygınlaşması ile yerel yönetimlerin artık hayatın her alanında aktif bir şekilde yer aldığına dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, “Tarihi Baharat Yolu ile İpek Yolu’nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu şehrimiz, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına ürün çeşidi sunan önemli bir ticaret ve ihracat kentidir. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihimizin ışığında, nasıl bir şehre hizmet ettiğimizin bilincinde olarak şehrimize vizyon ve yeni marka değerleri kazandıran birçok çalışmayı hayata geçirdik” dedi.  

“BURSA’DA TARİH YENİDEN CANLANDI”

7 bin yıllık geçmişi ile tarihin derin izlerini taşıyan Bursa’nın, tarih ve turizmini canlandırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Dündar, “Tarihi Çarşılar ve Hanlar Bölgesi, sivil mimari örneği yapılar, tarihi konaklar, camiler ve kültür merkezlerinin restorasyonu ile Bursa’da tarih yeniden canlandı.

Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi, ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile şehrimize önemli bir marka değeri kazandırdık. Bu nedenle müzemiz; gerek teknik açıdan gerekse manevi değeri bakımından yalnızca şehrimizin turizmine değil, ülke turizmi açısından da önemli bir rol oynuyor” diyerek bugüne kadar yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.  

Tarihi mirası korumaya yönelik çalışmaların zirvesi niteliğindeki ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi’ hakkında da detaylı bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar bölgesinde ‘Eski Şehir’ misyonunu günümüze entegre ederek, bu bölgeyi yeniden hak ettiği değere kavuşturacak çalışmalarımız devam ettiğini söyledi.

Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Japonya Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa ile ev sahibi Andong Belediye Başkanı Kwon Gi-Chang, Bursa hakkında verdiği bilgiler ve toplantıya katılımından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Toplantı sonunda Başkan Dündar, diğer katılımcılarla birlikte 7 maddeden oluşan “Toplum temelli, gelecek odaklı tarihi şehir” konulu Andong Deklarasyonu’nu imzaladı. Deklarasyonda, “Somut ve soyut mirasın dijital teknolojiyle kombine edilmesi” konusu öne çıktı.

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