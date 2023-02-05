Bursa-İstanbul deniz ulaşımına fırtına engeli!

Marmara Denizi'ndeki kuvvetli fırtına dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsü (BUDO)'nun bugün Mudanya-Eminönü/Sirkeci arasında gerçekleştireceği tüm seferler iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) ise, Mudanya Güzelyalı'dan saat 8.30 ile İstanbul Kabataş-Kadıköy ve Yenikapı'dan 11.30 seferini iptal etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ tarafından Mudanya-Eminönü/Sirkeci arasında çalışan deniz otobüsü BUDO'nun bugün gerçekleştireceği tüm seferler Marmara' Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla komple iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ile 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin tamamı iptal edildi.

Öte yandan Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleden İstanbul'a sefer yapan İDO ise, Bursa'dan İstanbul Yenikapı-Kadıköy'e yapacağı saat 08:30 seferi ile İstanbul'dan Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa'ya yapacağı saat 11:15 seferini olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal etti.