Bursa Gölyazı yolu sil baştan yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en zengin antik yerleşimlerinden olan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Gölyazı’nın yolunu sil baştan yeniledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da raylı sistem, köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları ile ulaşım sorununa köklü çözümler getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın 17 ilçesini kapsayan çalışmalar kapsamında İzmir yolu ile Gölyazı arasındaki 4300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yol da sil baştan yenilendi. Tarihi, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla kadar uzanan ve şehrin en zengin antik yerleşimlerinden olması sebebiyle özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Gölyazı’ya ulaşımın sağlandığı yolda 40 bin ton kazı dolgu çalışması yapıldı ve 8 bin ton asfalt döküldü. Çalışmanın tamamlanmasıyla Gölyazı’ya ulaşım da daha konforlu hale geldi.

Yolun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz verdikleri bir konuyu daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gölyazı’nın tarihe ve insanlığa mal olmuş ender bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Uluabat Gölü’nün zengin tür çeşitliliğine sahip olduğunun altını çizdi. Önemli bir sulak alan olması sebebiyle Türkiye’de koruma altına alınan 12 ramsar alanından birisi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Uluabat’ın Gölyazı gibi bir değere hayat verdiğini dile getirdi. Gölyazı’nın tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz yerlerden biri olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Tümüyle sit alanı olan bölge, tarihi mirasın önemli izlerini taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Gölyazı’nın cazibesini artırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Biz icraat yapıyoruz, birileri de bizim yaptığımız icraatların yanına kamyonlarını bırakıp görüntü veriyorlar. Bizler ekip olarak taş taş koymanın hesabı içerisindeyiz. Adanın tamamında daha önce yaptığımız çalışmalar kapsamında granit, parke, bordür döşemeleri gerçekleştirilmişti. Bu çalışmalar toplamda 47 bin metrekarelik alanda yapıldı. İlave olarak meydan çevrelerine ferfoje korkuluk imalatları, kent mobilyaları gibi düzenlemeler yaptık. Gölyazı cadde ve sokak zemin düzenleme uygulama işi kapsamında, Cumhuriyet Caddesi üzerinden başlayarak mezarlık alanına kadar 3 bin 330 metrekare mikrogranüllü parke taşı ile kaplama ve bordür imalatları yapıldı” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Altepe döneminde BUSKİ marifetiyle altyapı çalışmaları başlatılarak 2018 yılında tamamlandığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 4 adet terfi istasyonu ve 6,2 kilometre terfi hattı yapımının gerçekleştirildiğini, 17 kilometre kanalizasyon şebeke imalatı yapıldığını söyledi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi’nin halkın bir talebini daha yerine getirdiğini belirtti. Bursa’nın sıradan bir şehir olmadığını, bir cihan devletinin özeti olduğunu ifade eden Esgin, “Bursa istihdamın, ekonominin şehridir. Bursa aynı zamanda turizm şehridir. Kış, inanç, kültür, termal ve doğa turizmini bu şehirde yapabilirsiniz. Gölyazı bu anlamda Bursa’nın, Türkiye’nin ve dünyanın incisi konumundadır. Son dönemde altyapıdan üstyapı kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İzmir yoluna bağlanan yol için de çok talep vardı. Hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bizler ekip olarak hizmet siyaseti yapıyoruz. Halkımızın gönlüne dokunarak siyaset yapıyoruz. Türkiye’nin en güzel şehri Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, dünyanın artık küçük bir köye dönüştüğünü, ülkelerin ve şehirlerin her alanda rekabet içerisinde olduğunu söyledi. Artık şehirlerin, ilçelerin ve mahallelerin de ülke kalkınmasına katkı sunabildiğini belirten Özarslan, halkın hak ettiği refaha ulaşması için yöneticilerin tüm enerjisiyle çalıştığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımların da bunun en güzel örneği olduğunu dile getiren Özarslan, Gölyazı turizminin gelişmine yeni yapılan konforlu yolun büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Gölyazı yolu hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra mahalle halkıyla biraraya gelerek sohbet etti.